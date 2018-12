Tutte le feste di Capodanno nelle piazze principali della Sicilia. Ecco la mappa per scegliere la propria festa - Ragusa Oggi

Tutte le feste di Capodanno nelle piazze principali della Sicilia. Ecco la mappa per scegliere la propria festa

Capodanno, musica e brindisi in piazza. In tutta la Sicilia sono tantissimi gli appuntamenti previsti e che vedranno alternarsi, sui vari palchi, tantissimi artisti anche di fama internazionale. Nelle grandi città ma anche in quelle più piccole, il piacere è quello di ritrovarsi tutti insieme aspettando l’anno nuovo, tra note, musica, iniziative e l’immancabile brindisi in compagnia di chi si ama, ma anche di amici e magari anche pareti.

Ecco una mappa dei principali eventi organizzati nelle piazze siciliane dove far festa e baldoria fino a tarda ora, sperando nelle buone condizioni climatiche.

A Catania doppia festa con due concerti in piazza Duomo. Si inizia già domenica 30 dicembre con il concerto di Arisa mentre a condurre sarà Salvo La Rosa. Sul palco anche il cantautore Sera.

Il 31 dicembre la musica di Noemi e la comicità di Nino Frassica. Ci saranno anche i bravi e al tempo stesso divertenti “Los Plaggers”. Inizio alle ore 21. ma sul palco anche la comicità di Giuseppe Castiglia e il live di Francois e le Coccinelle. La serata sarà condotta da Ruggero Sardo.

A Cefalù saranno i ragusanissimi “Baciamolemani” a scandire il ritmo che sancisce il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Ma in questa città del palermitano si inizierà a far festa già questo sabato 29 dicembre con i We Mao mentre domenica c’è la Bubas Band.

A Messina gli Unawantaluna e i Kunsertu saranno i protagonisti della serata in piazza. Come è noto i Kunsertu sono i creatori della famosa ballata Mokarta.

A Palermo, nel palco che sarà allestito in piazza Politeama, sarà il famoso musicista serbo Goran Bregovic con la sua Wedding & Funeral Band. Ci sarà anche la Tamuna e Tre Terzi e ci saranno anche gli acrobati e i danzatori del Teatro del Fuoco.

A Ragusa in piazza San Giovanni il capodanno con il dj Andrea De Sabato dalla Discoteca Nazionale di Rtl 102,5

A Siracusa lo spettacolo è assicurato con Mario Incudine, interprete straordinario della musica popolare siciliana. Lo spettacolo sarà ad Ortigia, in piazza Duomo, dove ci saranno anche altri artisti e i dj di Fm Italia.

A Modica per la notte del 31 dicembre in Piazza Matteotti ci sarà un imperdibile party anni 90 animato dal DJ Jumpy di M2O e dalla cantante Haiducii, autrice del tormentone Dragostea din tei.

A Pozzallo concerto in piazza con Roy Paci e la sua band