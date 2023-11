Turni massacranti e ritmi di lavoro insostenibili: stato di agitazione della Polizia Municipale di Modica

L’Organizzazione Sindacale FP CGIL ha dichiarato lo stato di agitazione sindacale della Polizia Locale di Modica a seguito dell’assemblea del 21 novembre. Questo stato è immediatamente efficace e viene proclamato con l’intenzione di sostenere i lavoratori e richiedere l’attivazione di procedure atte a risolvere le problematiche presenti.

QUALI SONO LE MOTIVAZIONI?

La situazione precaria in cui versa il personale dipendente della Polizia Locale è da tempo nota e deriva principalmente dalla carenza cronica di organico. Questa carenza si riflette in turni massacranti e ritmi di lavoro insostenibili. Le segnalazioni al riguardo sono state ripetute sia verbalmente che attraverso note scritte all’amministrazione.

A questa grave carenza di personale si aggiunge una situazione economica problematica, con il mancato pagamento del salario accessorio degli ultimi due anni, dello straordinario e di varie indennità previste dal contratto, oltre al mancato rispetto di istituti contrattuali come ferie, riposo, e recuperi di turno.

Si prevede che almeno altre tre unità andranno in pensione nei prossimi mesi senza alcuna possibilità di sostituzione, aggravando ulteriormente la situazione già precaria.

Nonostante le numerose richieste, scritte o verbalizzate nei verbali degli incontri sindacali, l’amministrazione, a sei mesi dall’insediamento, non ha fornito risposte alle legittime aspettative del personale. La Fp-Cgil si riserva di intraprendere ulteriori azioni di mobilitazione nel caso in cui le problematiche presentate non siano affrontate e risolte dall’amministrazione.