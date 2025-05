Turisti presenze in aumento mentre sulle spiagge tornano le docce a pagamento

Il turismo a Ragusa e in provincia continua a crescere e inizia a dare segnali importanti già prima dell’arrivo dell’estate. Nelle ultime settimane si è registrato un buon afflusso di visitatori, non solo italiani ma anche stranieri, attratti dalle bellezze del territorio ibleo e da un’offerta turistica che si fa sempre più ricca e diversificata.

Passeggiando tra le vie del centro storico di Ragusa Ibla, tra i vicoli barocchi di Modica o sulle spiagge dorate di Marina, si percepisce già l’aria di una stagione in anticipo: gruppi organizzati, viaggiatori indipendenti, coppie straniere e famiglie in vacanza affollano monumenti, locali e strutture ricettive. Secondo quanto recentemente dichiarato dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, aumentano le prenotazioni nei B&B, negli agriturismi e nelle case vacanza, segno che il territorio sta tornando ad essere una meta scelta non solo per le vacanze estive, ma anche per soggiorni di primavera e inizio estate.

Complici le strategie di promozione territoriale e i collegamenti rafforzati, come quello tra Marina di Ragusa e Malta via catamarano, la provincia iblea sta diventando un crocevia di turismo internazionale. Il collegamento marittimo, recentemente riattivato, rappresenta un elemento chiave per attrarre viaggiatori dall’isola dei Cavalieri, soprattutto nei weekend, e rafforzare il flusso di arrivi nei mesi clou della stagione.

Molto gettonate anche le esperienze legate alla natura, al trekking, al cicloturismo e all’enogastronomia. Il turismo lento conquista sempre più spazio tra i visitatori che cercano autenticità e bellezza fuori dai circuiti tradizionali. Non a caso, le aziende agricole e le cantine del territorio stanno riscontrando una maggiore richiesta di visite guidate, degustazioni e attività esperienziali.

La crescita è confermata anche dai dati diffusi nelle ultime settimane, che mostrano un incremento delle presenze rispetto agli stessi periodi dello scorso anno. A trainare la ripresa sono soprattutto le destinazioni costiere, ma non mancano segnali positivi anche dalle aree interne e dai borghi.

E proprio per intercettare al meglio questo fermento positivo, il Comune di Ragusa ha deciso di anticipare i tempi, rendendo disponibili già da ora alcuni servizi essenziali per i bagnanti. A Marina di Ragusa, ad esempio, sono tornate attive le docce in spiaggia, molto prima rispetto agli anni passati. Un servizio che quest’anno presenta una novità: è a pagamento e gestito tramite braccialetto elettronico, una soluzione pensata per garantire ordine, sostenibilità e maggiore controllo.

«Dopo i cestini, anche l’installazione delle docce in spiaggia è stata anticipata per sostenere il più possibile la nostra stagione balneare e turistica con i relativi servizi accessori», ha spiegato il sindaco Peppe Cassì. «L’obiettivo è garantire ai turisti – e ai nostri cittadini – un’accoglienza efficiente e un’offerta di qualità fin da subito».

