Turismo sostenibile e Barocco siciliano: il fascino di Ragusa a Linea Verde Italia

Ragusa e la sua provincia hanno catturato l’attenzione di Linea Verde Italia, il programma di Rai1 condotto da Monica Caradonna e Tinto, che questa mattina ha dedicato un ampio servizio al territorio ibleo. Il viaggio è partito da Ragusa Ibla, con le suggestive scale di Santa Maria, simbolo del passaggio tra Ragusa Ibla e Ragusa Superiore, e una testimonianza vivente del rinascimento barocco post-terremoto del 1693. Le facciate intarsiate e i monumenti storici, 18 dei quali inclusi nel patrimonio UNESCO, raccontano la ricostruzione di una città che ha saputo risorgere mostrando la sua ricchezza e il suo stile unico.

Il reportage ha inoltre esplorato la vocazione sostenibile e inclusiva del territorio. La cooperativa guidata da Ivana Tumino ha mostrato come progetti di agricoltura etica e laboratori di riuso creativo possano offrire opportunità di riscatto a chi proviene da situazioni di sfruttamento, valorizzando prodotti agricoli coltivati senza pesticidi e sistemi innovativi come l’acquaponica. Julian Daniel Nastasa ha raccontato la sua esperienza in azienda, dove 15 persone lavorano in totale armonia con la natura, producendo cibi etici e sostenibili.

Non è mancato uno sguardo alla cultura e al turismo: il Castello di Donnafugata con i suoi giardini italo-francesi e inglesi, il Museo del Costume di Modica con collezioni conservate grazie a temperature e umidità controllate, e le botteghe artigianali locali come quelle per la produzione di penne in legno. La cultura urbana è stata rappresentata dai murales di Festiwall, mentre il turismo cinematografico è valorizzato dai set della fiction del Commissario Montalbano a Scicli, ormai diventati veri e propri musei e attrazioni per visitatori da tutta Italia.

Infine, il servizio ha celebrato la bellezza naturale del territorio, con la Riserva Naturale dell’Irminio, e le eccellenze enogastronomiche, tra cui i tipici cavati di Ragusa.

