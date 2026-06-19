Turismo nel Sud Est Sicilia, nasce la Fondazione DMO Enjoy Barocco: approvata all’unanimità la svolta per la governance della destinazione turistica

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Una decisione che potrebbe segnare un prima e un dopo per il turismo del territorio ibleo. Il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e l’Assemblea dei sindaci hanno approvato all’unanimità la mozione presentata da Maria Monisteri, consigliere provinciale e presidente del GAL Terra Barocca, che impegna l’ente a definire il percorso di costituzione della Fondazione di partecipazione destinata a governare la futura DMO (Destination Management Organization) del territorio.

La nuova struttura assumerà la denominazione di “Enjoy Barocco – South East Sicily”, valorizzando un brand turistico che negli ultimi anni si è già affermato sui mercati nazionali e internazionali e che adesso punta a compiere il salto definitivo: passare dalla promozione alla gestione integrata della destinazione turistica.

Si tratta di una svolta strategica che arriva dopo un lungo percorso di costruzione territoriale e che punta a dotare il Sud Est siciliano di uno strumento stabile e condiviso per il marketing territoriale, la promozione e lo sviluppo turistico.

L’approvazione unanime rappresenta infatti il primo vero passaggio istituzionale verso una governance unica del turismo provinciale, capace di coinvolgere enti pubblici e operatori privati in una visione comune.

«L’approvazione unanime conferma la condivisione istituzionale degli obiettivi di crescita e competitività della destinazione turistica del Sud Est siciliano, nel solco del percorso di programmazione già avviato e in coerenza con le linee del Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2026-2028», ha dichiarato la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari. «Ringrazio i sindaci e i consiglieri che hanno condiviso questo importante percorso».

La novità più significativa riguarda il ruolo che assumerà il Libero Consorzio, che garantirà un impegno economico rilevante e si farà promotore della valorizzazione dell’intero territorio provinciale, coinvolgendo tutti i dodici Comuni dell’area vasta ragusana.

La decisione arriva a pochi mesi dal focus dedicato agli strumenti di destination management che aveva già posto le basi per la nascita della DMO Enjoy Barocco. In quell’occasione i sindaci dei Comuni del GAL Terra Barocca, insieme alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e al Libero Consorzio, avevano sottoscritto un’intesa considerata storica dagli stessi amministratori.

L’obiettivo è superare definitivamente frammentazioni e campanilismi, costruendo una destinazione turistica unitaria in grado di competere sui mercati internazionali con una strategia condivisa e una governance professionale.

A sostenere il progetto è stata fin dall’inizio Maria Monisteri, sindaco di Modica e presidente del GAL Terra Barocca, che aveva definito la nascita della DMO «una svolta epocale per il turismo ibleo», sottolineando come per la prima volta si fosse raggiunta una convergenza così ampia tra istituzioni, enti e territori.

La futura Fondazione rappresenterà il contenitore giuridico attraverso il quale pubblico e privato potranno collaborare stabilmente alla gestione della destinazione. Una formula che consentirà di coinvolgere amministrazioni, associazioni di categoria, imprese, operatori turistici e soggetti economici interessati allo sviluppo del territorio.

La scelta del nome “Enjoy Barocco – South East Sicily” non è casuale. Il marchio è già conosciuto grazie al lavoro svolto dal GAL Terra Barocca, che negli ultimi anni ha costruito un articolato sistema di promozione turistica fatto di portali digitali, osservatori territoriali, campagne di comunicazione, educational tour, partecipazione a fiere internazionali e progetti innovativi legati all’analisi dei dati e all’intelligenza artificiale.

Con il voto di oggi il progetto entra dunque in una fase nuova e decisiva. Nei prossimi mesi si lavorerà alla definizione della Fondazione, del modello di governance e delle modalità di partecipazione degli attori pubblici e privati.

Per il territorio ibleo si tratta di un passaggio che va oltre la semplice promozione turistica. L’obiettivo è costruire una vera organizzazione di destinazione capace di programmare, coordinare e governare lo sviluppo del turismo nel lungo periodo, rafforzando il posizionamento del Sud Est Sicilia come una delle destinazioni più attrattive del Mediterraneo.

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