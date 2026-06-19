Diffamazione aggravata: condannato sindaco di Vittoria, Francesco Aiello

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Diffamazione aggravata dal fatto di averla commessa attraverso i social media. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Giuseppe Zarba, all’epoca dei fatti, il 29 maggio del 2024, presidente della Associazione concessionari per il mercato ortofrutticolo di Vittoria. Il giudice monocratico, Vincenzo Ignaccolo ha condannato il sindaco, assistito dall’avvocato Giuseppe Russotto, ad una multa di 600 euro, al pagamento delle spese processuali e di costituzione di parte civile.

Ha condannato anche al risarcimento di Zarba in proprio e quale rappresentante legale di una ditta di commercializzazione ortaggi, rinviando la determinazione alla sede civile e disponendo una provvisionale di 5000 euro, somma che verrà scomputata da quanto verrà eventualmente determinato. Il primo cittadino aveva attaccato Zarba via social. In un post che iniziava con “il marcio va sradicato” lo aveva accusato di prendere illecitamente provvigioni sostenendo che l’associazione (dei concessionari) avrebbe dovuto “dimissionarlo”.

Quanto insinuato in merito alle provvigioni (illecite nel doppio ruolo), avrebbe ingenerato, secondo Zarba che lo denunciò assistito dall’avvocato Giovanni Bongiorno, sospetti e sfiducia, tanto da procurare un calo di affari per la ditta di cui è rappresentante legale e socio, e a costringerlo alle dimissioni dalla Associazione concessionari di cui era presidente dal 2021. La pubblica accusa al termine del dibattimento aveva chiesto l’assoluzione. Stabilito in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni. Il legale si è riservato di proporre appello

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