Gli emigrati nel ragusano hanno inviato 40 milioni di € alle famiglie

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Le rimesse inviate all’estero dalla provincia di Ragusa continuano a crescere. Secondo i dati della Banca d’Italia, relativi al 2025, il valore complessivo dei trasferimenti di denaro effettuati verso altri Paesi ha raggiunto quota 39,74 milioni di euro, contro i 35,93 milioni del 2024, con un incremento di circa 3,8 milioni di euro, pari al 10,6%. Frazionando il dato complessivo, si tratta di una media di circa tre milioni e trecentomila euro al mese.

Un dato che conferma il ruolo centrale della provincia iblea all’interno dei flussi finanziari generati dalle comunità straniere residenti sul territorio. A trainare la crescita sono soprattutto alcuni Paesi che da anni rappresentano i principali destinatari delle rimesse provenienti da Ragusa.

La Tunisia si conferma nettamente al primo posto, passando da 10,85 milioni nel 2024 a 12,57 milioni nel 2025. L’aumento supera 1,7 milioni di euro e consolida il peso della comunità tunisina nell’economia migratoria locale.

Alle sue spalle si colloca il Bangladesh, che registra una delle crescite più significative dell’anno: dai 6,25 milioni del 2024 ai 7,66 milioni del 2025, con un incremento di oltre 1,4 milioni di euro. Insieme, Tunisia e Bangladesh assorbono oltre la metà dell’intero volume delle rimesse partite dalla provincia di Ragusa.

Al terzo posto si trova il Marocco, che cresce da 3,05 a 3,47 milioni di euro, mentre la Romania, pur mantenendo una posizione di rilievo, registra una flessione passando da 3,03 a 2,56 milioni di euro. Si tratta del calo più consistente tra i principali Paesi destinatari.

In aumento anche le somme dirette verso l’India, che supera la soglia dei due milioni di euro, passando da 1,35 a 2,06 milioni, con una crescita superiore al 50%. Incrementi più contenuti si registrano inoltre per Senegal (da 1,47 a 1,58 milioni), Egitto (da 525 mila a 735 mila euro) e Colombia (da 276 mila a 343 mila euro).

Tra i Paesi che evidenziano una contrazione, oltre alla Romania, figurano la Gambia, che scende da 1,29 a 1,01 milioni di euro, il Pakistan (da 737 mila a 677 mila euro), il Ghana (da 346 mila a 302 mila euro) e l’Albania, che pur restando tra le principali destinazioni passa da 2,17 a 2,13 milioni di euro.

La classifica del 2025 vede dunque nell’ordine: Tunisia, Bangladesh, Marocco, Romania, Albania, India e Senegal. Paesi che riflettono la composizione delle comunità straniere maggiormente radicate nel territorio ibleo e che continuano a mantenere forti legami economici con le famiglie rimaste nei Paesi d’origine.

Nel complesso, il quadro evidenzia una crescita robusta delle rimesse dalla provincia di Ragusa, segnale di una presenza straniera sempre più stabile e di una capacità di risparmio che, nonostante le difficoltà economiche degli ultimi anni, continua a tradursi in un importante sostegno finanziario verso l’estero.

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