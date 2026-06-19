Si insedia ad Ispica la Giunta Muraglie: ufficializzate deleghe e incarichi ai cinque assessori

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Ha preso ufficialmente il via la nuova stagione amministrativa del Comune di Ispica. Il sindaco Pierenzo Muraglie ha presentato la squadra di governo che lo affiancherà nel corso del mandato, assegnando le deleghe ai cinque assessori che compongono la Giunta comunale.

Nel corso della cerimonia di insediamento, svoltasi ieri a Palazzo Bruno, i componenti dell’esecutivo hanno prestato giuramento, assumendo formalmente le responsabilità amministrative affidate loro e dando avvio all’attività della nuova amministrazione.

Il ruolo di vicesindaco è stato conferito a Carmelo Oddo, al quale sono state attribuite le deleghe alla Polizia Municipale, al benessere degli animali, alle Politiche giovanili e sportive, ai Servizi alla città e alle imprese, oltre ai settori Pip, Suap, Cimitero e Partecipate.

A Gabriella Bruno sono state assegnate le competenze in materia di Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca, Digitalizzazione, Associazionismo e Democrazia partecipata.

Biagio Solarino seguirà invece Turismo, Fascia costiera e ricettività turistica, Spettacolo, Decoro urbano e Verde pubblico, ambiti considerati strategici per la promozione e la valorizzazione del territorio.

Le deleghe ai Servizi sociali e allo Sviluppo economico sono state affidate a Sonia Calabrese, che si occuperà anche di Commercio, Agricoltura, Artigianato, valorizzazione del patrimonio naturalistico e dei progetti Bandiera Blu e GAC.

A Salvatore Milana spettano infine le competenze relative a Tributi e contrasto all’evasione fiscale, efficientamento energetico, tutela ambientale, politiche per il territorio, valorizzazione delle contrade e delle aree rurali, oltre alla gestione del patrimonio comunale.

Con la definizione della nuova Giunta e delle rispettive deleghe, l’amministrazione Muraglie entra nella piena operatività, pronta ad affrontare le principali sfide che attendono la città nei prossimi anni, con particolare attenzione allo sviluppo economico, al miglioramento dei servizi, alla valorizzazione del territorio e alla sostenibilità ambientale.

«Ufficialmente, da poche ore, ho accanto una straordinaria squadra pronta a lavorare per tutti gli ispicesi. In realtà, così come è sotto gli occhi di tutti, siamo già al lavoro da giorni senza sosta e senza fermarci un attimo», ha dichiarato il sindaco Muraglie.

«Siamo a disposizione di tutta la città per scrivere una pagina nuova di impegno e di speranza per la nostra comunità. Le urgenze sono tante e stiamo mettendo in campo ogni energia per accorciare i tempi ed essere operativi su più fronti».

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