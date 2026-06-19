Malore mentre si trova a Lipari: perde la vita il ragusano Angelo Farruggio

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Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto due comunità. Angelo Farruggio, 59 anni, originario di Ragusa, è morto sabato scorso nelle acque di Lipari dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre faceva il bagno.

L’uomo si trovava sull’isola delle Eolie per trascorrere alcuni momenti di relax quando, dopo essersi allontanato da un noto lido della zona, avrebbe accusato un malessere che non gli ha lasciato scampo. In pochi istanti si è trovato in difficoltà, senza riuscire a fare ritorno verso la riva.

Provvidenziale il tempestivo intervento di un diportista che, accortosi della situazione nelle acque antistanti Canneto, ha recuperato il 59enne a bordo della propria imbarcazione. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza.

Nonostante i tentativi di soccorso, per Angelo Farruggio non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso, probabilmente causato dal malore che lo aveva colpito mentre era in acqua.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente raggiunto Ragusa, dove amici, parenti e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia in queste ore di grande dolore. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari di Farruggio, ricordato da quanti lo conoscevano come una persona stimata e benvoluta.

L’ultimo saluto ad Angelo Farruggio sarà celebrato nella chiesa di San Pio X a Ragusa. I funerali sono in programma venerdì 19 giugno alle ore 15.30. Nella stessa parrocchia è stata allestita la camera ardente, meta di amici e conoscenti che stanno rendendo omaggio al 59enne prima delle esequie.

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