Turismo e dati: il GAL Terra Barocca presenta nuovi strumenti per gli operatori

Negli ultimi anni l’uso dei dati nel turismo è diventato sempre più centrale. Analisi del traffico online, recensioni dei viaggiatori, dati provenienti dagli operatori telefonici e, sempre più spesso, strumenti basati sull’intelligenza artificiale permettono oggi di comprendere meglio i flussi turistici e il comportamento dei visitatori.

Eppure, nonostante queste opportunità, molti territori e operatori del settore non riescono ancora a sfruttare appieno il potenziale dei dati. Accade spesso che alberghi, strutture ricettive o destinazioni turistiche investano risorse senza ottenere i risultati sperati. In altri casi, pur registrando un aumento degli arrivi, emergono criticità come la riduzione della permanenza media dei visitatori o una spesa turistica che fatica a crescere.

Non si tratta di un paradosso, ma di una dinamica sempre più frequente nel turismo contemporaneo: osservare il fenomeno solo in superficie, senza strumenti adeguati per analizzare flussi, comportamenti e impatti economici reali.

Il progetto Enjoy Barocco e l’analisi dei dati turistici

Da questa consapevolezza nasce il lavoro del GAL Terra Barocca, che attraverso il progetto Enjoy Barocco e l’attività dell’Osservatorio per lo sviluppo locale ha avviato un percorso strutturato di analisi e interpretazione dei dati turistici.

L’obiettivo non è soltanto raccogliere informazioni, ma trasformare i dati in conoscenza strategica, utile sia per gli operatori del settore sia per i decisori pubblici chiamati a programmare lo sviluppo del territorio.

In questo contesto si inseriscono due appuntamenti di approfondimento dedicati agli operatori turistici, durante i quali saranno presentati strumenti concreti per leggere e utilizzare i dati nel turismo.

Il 27 marzo a Modica: la piattaforma IODAH

Il primo incontro si terrà il 27 marzo alle ore 16.30 a Modica, presso Palazzo dei Mercedari.

Durante l’appuntamento Fabio Primerano e Angela Carpano presenteranno IODAH – Intelligence on Destination and Hospitality, una piattaforma di data intelligence basata sull’intelligenza artificiale progettata per il settore turistico e dell’ospitalità.

La piattaforma, sviluppata dalla società Digital Inphinity, fondata nel 2019 da Fabio Primerano, consente di trasformare la complessità dei dati online in indicatori semplici e immediatamente utilizzabili. L’obiettivo è supportare le decisioni strategiche di hotel, destinazioni turistiche e amministrazioni locali.

La dashboard è disponibile gratuitamente per gli operatori affiliati a Enjoy Barocco e può essere consultata tramite accesso riservato dal portale enjoybarocco.com.

Il 31 marzo a Ragusa: focus sulla piattaforma PayTourist

Il secondo appuntamento è in programma il 31 marzo alle ore 15:30 a Ragusa, presso la Sala Conferenze dell’Assessorato allo Sviluppo Economico.

Protagonista dell’incontro sarà Alberto Pergola, che presenterà PayTourist, una piattaforma SaaS specializzata nella gestione automatizzata dell’imposta di soggiorno e degli adempimenti amministrativi per strutture alberghiere ed extralberghiere.

Il sistema nasce per semplificare il dialogo tra Comuni e gestori di strutture ricettive, ma anche per contrastare l’evasione dell’imposta di soggiorno. La piattaforma infatti monitora gli annunci presenti online su portali come Airbnb o Booking e li incrocia con le dichiarazioni ufficiali, permettendo un controllo più efficace e una gestione amministrativa semplificata.

Verso una nuova cultura del dato nel turismo

I due incontri rappresentano molto più di semplici momenti formativi. Si inseriscono infatti in un percorso più ampio volto a costruire una vera cultura del dato nel turismo locale, elemento sempre più decisivo per la competitività delle destinazioni.

L’iniziativa guarda anche al futuro del progetto Enjoy Barocco, in vista della prossima costituzione della DMO territoriale, che avrà il compito di coordinare strategie e strumenti per la promozione e lo sviluppo turistico dell’area.

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