Turismo: confronto con gli operatori al Castello di Donnafugata. Presto un nuovo futuro con operatori nazionali, intanto nuova illuminazione del parco

Cambiamenti importanti per il Castello di Donnafugata. Li ha annunciati ieri pomeriggio il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, svolgendo uno degli incontri programmati in città per affrontare le tematiche legate al turismo. Ieri l’incontro, a cui hanno partecipato anche l’assessore Andrea Distefano e l’esperto Ignazio Ottaviano, era dedicato agli operatori proprio del castello e a quelli di San Giacomo e delle contrade limitrofe. L’obiettivo di questi incontri è quello di illustrare quanto si sta facendo sul turismo, anche grazie a nuove strategie e presto ad un portale web e un calendario unico degli eventi, oltre ad ascoltare le esigenze degli operatori stessi, come avvenuto già ad esempio a Ragusa Ibla e Ragusa Centro.

Ma in questa occasione il sindaco Cassì ha annunciato alcuni importanti obiettivi su cui sta lavorando l’Amministrazione e che riguardano da vicino il castello, il monumento simbolo di Ragusa, il più frequentato dai turisti, stando ai dati. Avrà presto una nuova vita, una nuova modalità di fruizione, in quanto il Comune sta ascoltando vari operatori culturali nazionali, che gestiscono siti culturali in Sicilia e altre regioni d’Italia, e sta valutando una partnership pubblico-privato per poter migliorare la fruizione del castello che attualmente, giocoforza, fa orari di ufficio anche se nella stagione estiva chiude più tardi, ma comunque non con orari serali che invece potrebbe essere di grande fruizione.

“La gestione del nostro amato castello e del relativo parco rappresenta per noi una priorità fondamentale. Attualmente, siamo già in contatto con operatori turistici specializzati nella gestione di siti di interesse turistico e culturale, al fine di stabilire una collaborazione efficace e proficua attraverso un accordo di partenariato pubblico-privato – ha spiegato il sindaco Cassì – Il nostro obiettivo è quello di aprire un discorso costruttivo su più fronti, abbiamo già avuto il sopralluogo di alcuni operatori italiani molto importanti. Si vuole pensare per questi luoghi ad un’ampia gestione, soprattutto per quanto riguarda la fruizione da parte dei visitatori. Riteniamo che non si possa più continuare con gli orari di ufficio attuali, ma sia necessario adattarsi alle esigenze dei turisti e degli appassionati di cultura, offrendo orari più flessibili e accessibili.Crediamo che solo attraverso una gestione attiva e una collaborazione sinergica con operatori specializzati possiamo garantire una valorizzazione adeguata del nostro patrimonio culturale e offrire un’esperienza più appagante ai visitatori del Castello di Donnafugata. Siamo determinati a fare di Donnafugata un luogo che possa essere apprezzato in ogni momento, contribuendo così al miglioramento complessivo del turismo nella nostra splendida città”.

Su questi aspetti ha parlato anche l’assessore Distefano mentre è stata molto dettagliata la relazione dell’esperto Ignazio Ottaviano, tra l’altro direttore di hotel, che per il Comune sta cercando di costruire una strategia seguendo le orme del piano di sviluppo turistico di Ragusa ma anche altri documenti in tema. L’invito di Ottaviano è stato quello a fare rete tra tutti gli operatori per cambiare la fruizione turistica e offrire davvero ospitalità ai turisti che spesso, finora, trovano purtroppo porte chiuse in alcune fasce orarie.

Ed intanto è arrivata una bella notizia che riguarda proprio il Castello di Donnafugata. Dalla Regione arriva un contributo di 90 mila euro a cui il Comune di Ragusa aggiungerà altri 10 mila euro. “Uno spettacolo, che si appresta a diventare ancora più bello”. È quanto dichiara il sindaco Peppe Cassì nell’annunciare che “il Castello di Donnafugata è tra i 61 siti regionali ad essere meritevole di un finanziamento mirato alla sua illuminazione artistica. Si tratta di un contributo – continua il primo cittadino – pari a 90.000 €, a cui il Comune ne aggiungerà ulteriori 10.000, per dare letteralmente nuova luce all’esterno del Castello, alla sua terrazza, alla Coffee House del parco e al Labirinto. Grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione, otterremo anche un risparmio in termini energetici e di costi”

© Riproduzione riservata