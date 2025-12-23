La gestione del personale psicologico nelle Aziende Sanitarie Provinciali di Ragusa e della Sicilia è al centro di un acceso dibattito dopo la pubblicazione del primo report dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, presentato all’Assessorato regionale alla Salute. Il documento ricostruisce le procedure di reclutamento dei dirigenti psicologi negli ultimi quindici anni, rivelando un quadro […]
Truffa online, risparmiatore siciliano perde 250 mila euro
23 Dic 2025 17:22
Un semplice SMS, un investimento iniziale di pochi euro e la promessa di facili guadagni. È iniziato così l’incubo vissuto da un risparmiatore siciliano che, nel giro di pochi mesi, ha visto sparire oltre 250 mila euro, compresi i risparmi di una vita e la liquidazione. Un caso emblematico di truffa finanziaria online, segnalato al Codacons, che riaccende i riflettori su un fenomeno in costante crescita.
A seguire la vicenda è l’avvocato Bruno Messina, vicepresidente del Codacons Sicilia, che lancia un monito chiaro ai consumatori: affidarsi esclusivamente a intermediari autorizzati è oggi l’unica vera tutela contro raggiri sempre più sofisticati. «Queste truffe – spiega Messina – sono costruite con estrema precisione psicologica e puntano a instaurare un rapporto di fiducia che porta la vittima a perdere ogni difesa».
Nel caso specifico, il risparmiatore era stato attirato da una società di brokeraggio online apparentemente affidabile. Il primo versamento, pari a 250 euro, sembrava confermare la bontà dell’investimento: piccoli prelievi, effettuati ad arte, rafforzavano l’illusione di un sistema sicuro e redditizio. Da lì, però, è iniziata una spirale pericolosa.
Attraverso continue rassicurazioni e una strategia di coinvolgimento graduale, i falsi consulenti hanno convinto la vittima a investire somme sempre più elevate, fino a superare i 250 mila euro, tra risparmi personali e denaro chiesto in prestito ai familiari. La piattaforma mostrava rendimenti in costante crescita, ma ogni tentativo di ritiro si trasformava in un nuovo ostacolo: tasse improvvise, conti da sbloccare, bonifici scomparsi e presunti interventi dell’autorità europea ESMA.
Quando il risparmiatore ha iniziato a chiedere spiegazioni, i consulenti, inizialmente sempre disponibili, sono spariti nel nulla. A quel punto la truffa era ormai compiuta e il denaro irrecuperabile.
Sulla vicenda interviene anche Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale del Codacons, che parla di un’emergenza nazionale: «Le truffe finanziarie online oggi non rubano solo soldi, ma distruggono famiglie intere. Fanno leva sulla paura di perdere occasioni e sulla scarsa alfabetizzazione finanziaria di molti cittadini».
