Truffa del “falso carabiniere o finanziere”: allerta a Modica e Pozzallo, presi di mira soprattutto gli anziani

Nuovi tentativi di truffa stanno interessando il territorio di Modica e Pozzallo, in particolare le zone di Zappulla e la fascia costiera, dove negli ultimi giorni sono state segnalate diverse chiamate sospette riconducibili alla cosiddetta truffa del “falso carabiniere o finanziere”.

Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza alla massima attenzione. Il modus operandi è ormai collaudato: i truffatori contattano telefonicamente le vittime, molto spesso persone anziane, presentandosi come appartenenti alle Forze dell’Ordine. Utilizzano un tono autoritario, chiamano la persona per nome e cognome e riferiscono di un presunto grave incidente o di un problema giudiziario che avrebbe coinvolto un familiare stretto.

Dopo aver creato un clima di paura e urgenza, i malintenzionati chiedono di preparare denaro contante o gioielli, sostenendo che servano per “risolvere” rapidamente la situazione. In alcuni casi, viene anche annunciato l’arrivo imminente di un sedicente incaricato a domicilio per ritirare quanto richiesto.

Le Forze dell’Ordine ribadiscono con fermezza che Carabinieri e Finanzieri non chiedono mai soldi o preziosi, né telefonicamente né recandosi presso le abitazioni dei cittadini. In presenza di una chiamata sospetta è fondamentale mantenere la calma, non fornire dati personali, non seguire alcuna indicazione e interrompere immediatamente la conversazione.

Dopo aver riattaccato, è consigliabile contattare direttamente il familiare citato per verificare che stia bene e, in caso di dubbio o tentativo di raggiro, segnalare l’accaduto chiamando il 112.

L’invito è quello di informare e sensibilizzare soprattutto le persone anziane, che rappresentano il bersaglio principale di questo tipo di truffe, affinché non si lascino ingannare da richieste che fanno leva su emozioni forti come la paura e l’urgenza. La prevenzione e la corretta informazione restano le armi più efficaci per contrastare questi raggiri.

© Riproduzione riservata