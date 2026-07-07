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Trovato con un coltello a scatto durante un controllo: denunciato un 19enne

07 Lug 2026 13:42
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VITTORIA – È stato sorpreso con un coltello a scatto durante un controllo del territorio ed è stato denunciato dalla Polizia di Stato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’episodio è avvenuto a Vittoria nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Nel corso di una perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato il giovane, un diciannovenne, in possesso di un coltello a scatto lungo complessivamente 16 centimetri, con una lama di 7 centimetri.

L’arma è stata immediatamente sequestrata dagli agenti, mentre nei confronti del ragazzo è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’attività rientra nei servizi di controllo predisposti dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza sul territorio e prevenire episodi di criminalità e di violenza urbana. foto di repertorio

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