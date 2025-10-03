Troppi topi. Il sindaco di Santa Croce chiude i plessi dell’Istituto “Psaumide” per la derattizzazione

Primo giorno di chiusura extra già oggi per continuare anche con la giornata di lunedì 6 ottobre. Quattro giorni di tempo, fra festivi e feriali, per procedere alla derattizzazione degli ambienti interni ed esterni dei plessi scolastici dell’Istituto comprensivo “Psaumide Camarina”. La chiusura è stata disposta dal sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, con specifica ordinanza con la quale viene disposta la chiusura temporanea dei plessi scolastici dell’istituto comprensivo camarinense.

La chiusura oltre che nella giornata di oggi si protrarrà nella giornata di lunedì per permettere al personale specializzato di eseguire le operazioni di derattizzazione resisi necessarie per la presenta di topi nella zona. “La misura – spiega il Primo Cittadino – è necessaria per consentire alla ditta incaricata di effettuare interventi straordinari di derattizzazione negli ambienti interni e nelle aree esterne dei locali scolastici” – ha commentato il primo cittadino.

