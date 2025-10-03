In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Troppi topi. Il sindaco di Santa Croce chiude i plessi dell’Istituto “Psaumide” per la derattizzazione
03 Ott 2025 10:36
Primo giorno di chiusura extra già oggi per continuare anche con la giornata di lunedì 6 ottobre. Quattro giorni di tempo, fra festivi e feriali, per procedere alla derattizzazione degli ambienti interni ed esterni dei plessi scolastici dell’Istituto comprensivo “Psaumide Camarina”. La chiusura è stata disposta dal sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, con specifica ordinanza con la quale viene disposta la chiusura temporanea dei plessi scolastici dell’istituto comprensivo camarinense.
La chiusura oltre che nella giornata di oggi si protrarrà nella giornata di lunedì per permettere al personale specializzato di eseguire le operazioni di derattizzazione resisi necessarie per la presenta di topi nella zona. “La misura – spiega il Primo Cittadino – è necessaria per consentire alla ditta incaricata di effettuare interventi straordinari di derattizzazione negli ambienti interni e nelle aree esterne dei locali scolastici” – ha commentato il primo cittadino.
