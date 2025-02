Trionfo per la Motyka Modica: incetta di medaglie al campionato provinciale di ginnastica artistica

Inizio di stagione col botto per la Motyka Modica, che nello scorso weekend ha dominato il campionato provinciale di ginnastica artistica disputato presso la palestra “Millenium” di Rosolini. Le ginnaste del sodalizio modicano hanno portato a casa un ricco bottino di medaglie, confermando il loro ottimo livello di preparazione e regalando grandi soddisfazioni al team tecnico.

Sabato, nella categoria Allieve A è arrivata la piazza d’onore per Diletta Calvo, mentre Sveva Puma è salita sul gradino più basso del podio. Podio tutto modicano nella categoria Allieve A specialità trave, vinta da Mia Cannella. Al secondo posto si sono classificate a pari merito le compagne di sala Carla Caccamo, Giada Crucetta e Vittoria Quartarone. A completare il podio, il terzo posto a pari merito di Aisha Pizzin e Maria Sole Colombo. I successi per le ginnaste della Motyka Modica sono poi continuati nella categoria B, dove al primo posto si è classificata Agnese Durante e al terzo Flavia Macauda. Nella stessa categoria, ma nella specialità Corpo Libero, secondo posto per Benedetta Giurdanella e terzo per Roberta Maria Pentito. Gli altri due podi di sabato, invece, sono arrivati nella categoria Junior specialità Corpo libero, dove al primo posto si è classificata Anna Schilirò e al secondo Chiara Cenci. I successi per la Motyka Modica sono continuati anche nella giornata di domenica con il primo posto di Sveva Macauda e il secondo di Sara Sammito nella categoria Esordienti.

Nella categoria Allieve A1, terzo posto a pari merito per Aurora Italia e Amelia Caschetto. Podio tutto Motyka Modica, nella stessa categoria nella specialità corpo libero, dove il gradino più alto è andato a Caterina Abbate, il secondo posto ad Alessia Crucetta, mentre Aurora Stracquadanio si è classificata al terzo posto. Ma a Rosolini non c’è stata solo ginnastica artistica. Nella kermesse della città aretusea, infatti, c’è stato un momento di promozione della ginnastica aerobica con una bella esibizione delle “Pulcine” della Motyka Modica che hanno riscosso successo e curiosità nei presenti. “Siamo soddisfatte dei risultati ottenuti dalle nostre ginnaste – dichiara Arianna Melilli – risultati che non erano per nulla scontati, visto che diverse ginnaste erano alla loro prima esperienza agonistica. Tutte hanno dimostrato la loro passione per la disciplina e – continua – si sono esibite con grande concentrazione, gareggiando con il sorriso stampato in viso. Anche loro si sono divertite guadagnandosi tutte una fetta di successo che credo sia meritato per quanto impegno mettono in palestra. Questi risultati -conclude Arianna Melilli – sono il frutto del lavoro e dell’impegno profuso da sempre dallo staff, da Mariastella Vittorio e da Cristina e Laura Melilli alla quale tutti noi facciamo i più sinceri complimenti”.



