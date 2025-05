Trionfo nazionale a Marigliano: il “Principi Grimaldi” indirizzo Ottico di Modica sul tetto d’Italia

Un risultato storico, che profuma di eccellenza e orgoglio per tutto il territorio. L’Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi” di Modica ha conquistato il primo posto assoluto nella prestigiosa Gara Nazionale per l’indirizzo Ottico, svoltasi il 7 e 8 maggio presso l’Istituto “G. Ferraris” di Marigliano, in provincia di Napoli.

A rappresentare l’istituto modicano è stato Antonio Rivarolo, brillante studente del quarto anno, accompagnato dal docente prof. Alex Cannella. Il giovane talento si è imposto su una selezione d’élite composta da 30 istituti provenienti da 15 regioni italiane, ciascuno con il proprio miglior studente in gara.

Due le prove affrontate dai partecipanti: una scritta, composta da 32 quesiti sulle discipline cardine del percorso ottico – tra cui optometria, contattologia e ottica applicata – e una pratica, dove gli studenti si sono cimentati nella realizzazione di un paio di occhiali a partire da una prescrizione oftalmica, lavorando le lenti con mola automatica e manuale.

Alla fine delle prove, la giuria tecnica ha incoronato il “Principi Grimaldi” di Modica campione d’Italia, seguito dall’I.I.S. “Enrico Fermi” di Pieve di Cadore (2° posto) e dall’I.I.S. “Giovanni Plana” di Torino (3° posto). La cerimonia di premiazione si è svolta in un clima festoso, durante la cena di gala ospitata presso l’Istituto “Luigi De Medici” di Ottaviano.

Il successo di Rivarolo è il frutto di impegno, competenza e una preparazione di altissimo livello, merito anche del team di docenti che da anni porta avanti l’indirizzo ottico con passione e rigore. Un plauso speciale va al prof. Gianluca Marchi, referente dell’indirizzo, affiancato dai professori Antonio Signorelli, Giovanna La Rosa, Cristina Antoci, Mattia Di Rosa e naturalmente Alex Cannella.

Con questo risultato, l’Istituto “Principi Grimaldi” si conferma polo d’eccellenza nazionale nel campo dell’ottica. E ora l’orizzonte si allarga: nel 2026, sarà proprio Modica a ospitare la prossima edizione della Gara Nazionale, trasformando il successo di oggi in una sfida per domani, giocata in casa.

