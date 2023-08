Tribunale di Modica – Val di Noto. La giunta Monisteri favorevole

Dopo Pozzallo anche a Modica comincia l’iter per chiedere formalmente l’istituzione del “Tribunale di Modica – Val di Noto” con sede nell’edificio di via Aldo Moro, realizzato per ospitare il tribunale di Modica. Attivo fino al 2006 dopo il trasferimento da Modica Bassa, dal 2013 si è svuotato con il trasferimento degli uffici giudiziari a Ragusa. A Modica, al momento, opera solo l’ufficio del giudice di pace e nient’altro. Grandi spazi, ampie sale. Una volta dentro sembra di essere in un casa vuota. Dal Comitato pro Tribunale Modica la proposta di chiedere al governo centrale l’ampliamento della giurisdizione del vecchio Tribunale di Modica con l’estensione ai comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo e la doppia finalità della maggiore efficienza della giustizia ed il risparmio di spesa.

La giunta Monisteri ha approvato l’atto deliberativo contenente la proposta disponendo di trasmettere tutto il carteggio all’ufficio di presidente del Consiglio comunale.

Il Presidente Maria Cristina Minardo ha già convocato la seduta del consiglio comunale per il prossimo 9 settembre inserendo l’argomento al primo punto ed accompagnandolo ad un altro punto quale la richiesta di modifiche allo Statuto comunale avanzata da alcuni consiglieri. La discussione di questi due soli argomenti fa pensare che si avrà un ampio dibattito e soprattutto si cercherà di valutare al meglio l’ipotesi promossa dal Comitato Pro Tribunale di Modica. Condivisa la motivazione che ripercorre lo stesso iter già concluso dal comune di Pozzallo con l’approvazione, all’unanimità, della proposta di allargamento e la creazione di un tribunale del sud-est. “I Tribunali di Ragusa e Siracusa in atto servono una popolazione rispettivamente di 317.136 mila e di 384.098 residenti. La riapertura del Tribunale di Modica, nel cui circondario già ricadevano i comuni di Scicli, Modica, Ispica e Pozzallo, e la sua estensione ai comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo realizzerebbe una distribuzione più omogenea del servizio giustizia e, soprattutto, un minor carico pro capite da gestire. L’auspicata geografia – si spiega nell’atto deliberativo della giunta Monisteri – risulterebbe così composta. Tribunale di Siracusa 313.401 abitanti, Tribunale di Ragusa 201.647 e Tribunale di Modica 186.186 abitanti”.

Dal 1998 l’idea di un Tribunale per questa area del sud-est dell’isola.

Da palazzo San Domenico l’avvio della procedura di condivisione dell’idea progettuale sulla scia di quanto fatto già dalla giunta del sindaco Roberto Ammatuna a Pozzallo. Si và avanti con idee chiare e con la speranza di “riempire” quella scatola vuota che è il palazzo di giustizia di via Aldo Moro da dieci anni lasciato nel silenzio dopo il trasferimento, nel 2013, del tribunale di Modica a Ragusa che di fatto è stato un accorpamento.