Tredici squadre in pedana, ma il titolo regionale vola a Scicli

Il successo, con il gradino più alto del podio, è arrivato a Rosolini che ha ospitato la prima prova del Campionato di Squadra Silver LA3 giovanissime. In pedana sono scese tredici squadre, tutte appartenenti alla categoria Allieve A1-A2.Una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni, in cui le giovani atlete hanno dato prova di talento, determinazione e spirito di squadra.Tra esercizi curati nei minimi dettagli, concentrazione e tanta energia, le nostre ginnaste hanno saputo distinguersi conquistando uno splendido primo posto, laureandosi campionesse regionali in questa prima prova stagionale. “Un risultato importante che premia mesi di lavoro in palestra, sacrifici, impegno quotidiano e una passione che traspare in ogni movimento – commenta la società sportiva sciclitana reduce dal successo regionale – dietro ogni esibizione ci sono ore di allenamento, sorrisi condivisi, qualche lacrima e soprattutto la voglia di crescere insieme. La competizione ha segnato la conclusione del primo round delle gare a squadre. Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: a marzo prenderà il via il secondo round, con l’obiettivo di continuare su questa strada e confermare quanto di buono fatto finora”. Un successo che rende onore al lavoro dello staff tecnico e delle ragazze in campo con grande impegno.

