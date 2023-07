Tre medici per assistere i migranti in sei ambulatori della provincia iblea. Avviata la selezione all’Asp 7

L’avviso per la selezione pubblica è pubblicato all’albo pretorio dell’Asp 7 di Ragusa, l’azienda sanitaria alla quale si è rivolta la Prefettura di Ragusa, con il suo Ufficio territoriale stranieri, segnalando la scadenza dell’incarico del contratto libero-professionale dedicato proprio a questo servizio in favore delle persone stranieri che vivono in provincia.

L’assistenza sanitaria sarà garantita nei sei ambulatori della provincia.

Gli ambulatori sono ad Acate, Vittoria, Scicli, Ispica, Ragusa e Santa Croce Camerina. Sono zone del territorio ibleo dove c’è un’alta concentrazione di stranieri che lavorano nel settore dell’agricoltura, del terziario, della ricettività, della ristorazione. Sono persone che si sono integrate nel tessuto economico del territorio e che attingono ai servizi pubblici con quotidianità riuscendo a concretizzare quel principio di integrazione sociale cui concorre in maniera concreta la provincia di Ragusa.



I tre medici che l’Asp 7 sta cercando di reclutare firmeranno un contratto della durata di due anni per un impegno di 108 ore mensili.



Sarà un incarico libero professionale per l’assistenza sanitaria ai cittadini migranti che verrà stipulato con ciascuno dei tre medici. Procedura che si è resa necessaria in assenza di disponibilità di dirigenti medici da dedicare a questa attività nei sei ambulatori dedicati in provincia. Nelle more dell’espletamento delle procedure selettive la Direzione strategica dell’Azienda sanitaria ha disposto di prorogare l’incarico libero-professionale alla dottoressa Elena Afonina, medico attualmente incaricato, di un ulteriore mese sino al prossimo 28 luglio. Entro la fine del mese si dovrebbe, quindi, concludere entro questo mese.