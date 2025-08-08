Primo caso accertato in Sicilia di infezione da virus West Nile, e le condizioni del paziente sono gravi. Si tratta di un uomo di 74 anni, originario di Caserta e immunodepresso, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Si era presentato al pronto soccorso con febbre altissima (oltre i 41°) e diplopia, […]
Traporto merci pericolose sulla Catania-Siracusa: possibile riapertura entro fine anno
08 Ago 2025 12:29
Un passo avanti verso la soluzione del divieto di transito per i veicoli che trasportano merci pericolose (ADR) sulla tratta autostradale Catania-Siracusa, in particolare nelle gallerie.
Nella sede del Libero Consorzio Comunale di Ragusa si è svolto un incontro istituzionale, promosso dalla CNA Trasporti Ragusa, a cui hanno preso parte rappresentanti di ANAS, CAS, Libero Consorzio di Siracusa, Città Metropolitana di Catania, tecnici e ingegneri.
Le motivazioni e la prospettiva di riapertura
ANAS ha illustrato le ragioni tecniche e normative che hanno imposto il divieto, sottolineando gli interventi già realizzati per superare le criticità di sicurezza nelle gallerie. La buona notizia: salvo imprevisti, il transito dei mezzi ADR potrebbe essere nuovamente consentito già a novembre e comunque entro la fine del 2025. Le parti hanno concordato di riconvocare il tavolo di lavoro in prossimità della scadenza per verificare l’avanzamento dei lavori e confermare la tempistica.
