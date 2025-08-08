Traporto merci pericolose sulla Catania-Siracusa: possibile riapertura entro fine anno

Un passo avanti verso la soluzione del divieto di transito per i veicoli che trasportano merci pericolose (ADR) sulla tratta autostradale Catania-Siracusa, in particolare nelle gallerie.

Nella sede del Libero Consorzio Comunale di Ragusa si è svolto un incontro istituzionale, promosso dalla CNA Trasporti Ragusa, a cui hanno preso parte rappresentanti di ANAS, CAS, Libero Consorzio di Siracusa, Città Metropolitana di Catania, tecnici e ingegneri.

Le motivazioni e la prospettiva di riapertura



ANAS ha illustrato le ragioni tecniche e normative che hanno imposto il divieto, sottolineando gli interventi già realizzati per superare le criticità di sicurezza nelle gallerie. La buona notizia: salvo imprevisti, il transito dei mezzi ADR potrebbe essere nuovamente consentito già a novembre e comunque entro la fine del 2025. Le parti hanno concordato di riconvocare il tavolo di lavoro in prossimità della scadenza per verificare l’avanzamento dei lavori e confermare la tempistica.



