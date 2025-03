Tragico incidente sulla Ragusa-Catania: tre morti e otto feriti in direzione Carlentini

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi, poco prima delle ore 14, sulla Strada Statale 194 Ragusa-Catania, nel territorio di Cannellazza, a Carlentini, in provincia di Siracusa. Il bilancio dell’impatto è drammatico: tre persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite, cinque delle quali in condizioni gravi.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la tragedia sarebbe stata causata da uno scontro frontale tra un van a nove posti e un furgone cassonato. Le vittime sono tre braccianti agricoli originari di Adrano, che si trovavano a bordo del van.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre le vittime dalle lamiere dei mezzi coinvolti. Il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi ai feriti, mentre l’elisoccorso ha provveduto al trasferimento immediato di quelli più gravi negli ospedali della zona.

Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per determinare l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. La Statale 194 è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le carreggiate, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Sul posto anche il personale Anas.

L’incidente ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Adrano, dove le vittime erano molto conosciute.

