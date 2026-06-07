Ingressi consistenti in Noi Moderati: a Ragusa entra Zagami, a Scicli gli ex di Forza Italia

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SCICLI – Il congresso provinciale e comunale di Noi Moderati celebrato nei Giardini di Palazzo Bonelli-Patanè segna un passaggio politico importante per il partito guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi. Ma soprattutto certifica un riassetto degli equilibri nel centrodestra ibleo, con particolare riferimento a Scicli, dove una consistente parte dell’ex classe dirigente di Forza Italia ha scelto di aderire al movimento moderato.

L’appuntamento, che ha visto la partecipazione dei vertici nazionali e regionali del partito, da Saverio Romano a Massimo Dell’Utri, passando per il vice coordinatore regionale Peppe Germano, è stato infatti l’occasione per ufficializzare un percorso politico iniziato mesi fa e culminato con l’addio di numerosi esponenti azzurri nella città di Scicli.

Il congresso ha eletto i nuovi coordinatori provinciali: la consigliera comunale di Scicli Sabrina Micarelli e l’avvocato ragusano Gianni Tumino. Una scelta che conferma il peso politico assunto dal territorio sciclitano all’interno del partito e che premia il lavoro svolto negli ultimi mesi per costruire una struttura organizzativa capace di radicarsi in tutta la provincia.

Ma è proprio Scicli il laboratorio politico che più di ogni altro attira l’attenzione. La presenza massiccia degli ex iscritti a Forza Italia, guidati dall’ex coordinatore cittadino Guglielmo Cartia e dalla stessa Micarelli, rappresenta infatti una delle novità più significative del panorama politico locale. Una migrazione che arriva dopo le tensioni maturate all’interno del partito azzurro e che potrebbe avere riflessi importanti in vista delle future scadenze amministrative.

Non è un caso che proprio Cartia sia stato nominato coordinatore comunale di Noi Moderati a Scicli. Un’investitura che rafforza ulteriormente il suo ruolo politico in città e che alimenta le indiscrezioni che da tempo lo indicano come uno dei possibili protagonisti delle prossime elezioni amministrative. La presenza a Scicli dei massimi vertici nazionali del partito è stata letta da molti osservatori come un chiaro segnale dell’importanza strategica attribuita alla città nel progetto di crescita della formazione centrista.

Accanto al caso Scicli, il congresso ha registrato un altro ingresso di peso. A Ragusa, infatti, il consigliere comunale Sebastiano Zagami ha ufficializzato il proprio approdo in Noi Moderati, assumendo contestualmente il ruolo di coordinatore cittadino del partito.

Per Zagami si tratta di una scelta che segna il passaggio dall’esperienza civica a una formazione politica strutturata e inserita stabilmente nel perimetro del centrodestra nazionale. Un ingresso che rafforza la presenza del partito nel capoluogo e che offre a Noi Moderati una rappresentanza diretta all’interno del Consiglio comunale di Ragusa.

Nel corso dei lavori congressuali, Saverio Romano ha ribadito la volontà del partito di consolidare la propria presenza all’interno della coalizione di centrodestra, proponendosi come punto di riferimento per quell’area moderata che chiede una politica fondata su competenza e pragmatismo.

Sulla stessa linea l’intervento del coordinatore regionale e sottosegretario agli Esteri Massimo Dell’Utri, che ha definito il congresso di Scicli «non un punto d’arrivo ma l’inizio di una nuova fase», sottolineando la volontà di costruire una struttura radicata sul territorio e pronta a contribuire alla crescita politica e amministrativa della provincia.

Con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti e con l’ingresso di amministratori e dirigenti provenienti da altre esperienze politiche, Noi Moderati punta ora a consolidare la propria presenza nei comuni iblei. Un percorso che parte da Scicli, dove la fuoriuscita di una parte significativa dell’ex gruppo dirigente di Forza Italia ha già modificato gli equilibri del centrodestra locale, e che passa da Ragusa, dove l’adesione del consigliere Sebastiano Zagami rappresenta uno dei segnali più evidenti della fase di espansione che il partito intende portare avanti nei prossimi mesi. Foto di reteiblea.

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