Inaugurata a Vittoria la nuova sede del centro antiviolenza Donne a Sud: “Un luogo aperto per sostenere le donne”

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Un nuovo spazio dedicato all’ascolto, all’accoglienza e al sostegno delle donne vittime di violenza. È stata inaugurata questa mattina a Vittoria la nuova sede del centro antiviolenza dell’associazione Donne a Sud, che da oltre quindici anni opera sul territorio offrendo supporto e accompagnamento a chi vive situazioni di disagio, abuso e discriminazione.

I nuovi locali, situati in via Capitano Coria 61, sono stati presentati nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte rappresentanti istituzionali, volontarie, professioniste e cittadini. Il taglio del nastro è stato affidato alla presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Mariarita Schembari, alla presenza dell’assessore Fabio Prelati.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per ripercorrere il lavoro svolto dall’associazione nel corso degli anni e per rilanciare l’impegno nella lotta contro la violenza di genere. Un fenomeno che continua a manifestarsi in forme diverse e spesso difficili da riconoscere, rendendo ancora più importante la presenza di strutture capaci di offrire ascolto e percorsi di uscita dalla violenza.

Nel suo intervento, la rappresentante legale dell’associazione, Rossana Caudullo, ha sottolineato come molte donne continuino a vivere situazioni di abuso senza riuscire a identificarle come tali o senza trovare la forza di chiedere aiuto. Ha inoltre ricordato la complessità dei percorsi di protezione che vengono attivati per chi decide di allontanarsi da contesti familiari violenti, spesso insieme ai propri figli.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti coloro che negli anni hanno sostenuto le attività dell’associazione e del centro antiviolenza, con un pensiero speciale a don Beniamino Sacco per la vicinanza e il supporto garantiti.

La nuova sede si propone come un presidio stabile e facilmente accessibile per il territorio. Qui le donne potranno trovare gratuitamente assistenza psicologica e legale, oltre a un’équipe di volontarie e professioniste pronte ad accompagnarle in un percorso di tutela, consapevolezza e autonomia.

L’apertura dei nuovi locali rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della rete di supporto alle vittime di violenza, con l’obiettivo di offrire risposte concrete e costruire una comunità sempre più attenta alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso.

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