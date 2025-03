Tragedia sulla strada a Vittoria: a perdere la vita un giovane di 26 anni. VIDEO

Una tragica mattinata si è consumata oggi lungo una delle arterie rurali che collegano le campagne di Vittoria: in contrada Alcerito, un violento scontro tra un’autovettura e un mezzo pesante ha provocato la morte di una persona, un giovane di 26 anni. L’incidente si è verificato in un tratto di strada già noto per la sua pericolosità, dove la carreggiata si restringe e le condizioni dell’asfalto non sempre garantiscono la piena sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’auto, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrata frontalmente con un camion che procedeva in senso opposto. L’impatto è stato devastante. All’arrivo dei soccorsi, per il conducente dell’auto non c’era purtroppo più nulla da fare. Il personale sanitario del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e la polizia per eseguire i rilievi di rito e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il traffico nel tratto di strada sta facendo registrare inevitabili rallentamenti .

Una strada pericolosa, troppo spesso teatro di incidenti

La contrada Alcerito, come segnalano da tempo residenti e lavoratori agricoli della zona, è una delle tante aree rurali in cui il traffico di mezzi pesanti si intreccia quotidianamente con quello leggero, senza adeguati strumenti di sicurezza stradale. “Non è la prima volta che succede qualcosa di grave qui,” afferma un agricoltore della zona. “Servono controlli, manutenzione, e soprattutto interventi strutturali per evitare altre tragedie.”

L’ennesima vittima di una strada dimenticata

Il sinistro odierno riaccende dunque i riflettori sullo stato della viabilità nelle zone rurali del Ragusano. Troppo spesso queste strade, pur essendo vitali per l’economia agricola del territorio, non ricevono la dovuta attenzione né sul piano della manutenzione né su quello della sicurezza.

si attende l’identificazione ufficiale della vittima.

Foto e video: Franco Assenza

© Riproduzione riservata