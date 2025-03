E’ Giovanni Milazzo la vittima dell’incidente mortale di Vittoria

(In collaborazione con Francesca Cabibbo ed Enzo Scarso)

E’ Giovanni Milazzo la vittima dell’incidente mortale che si è verificato stamani alla periferia di Vittoria, lungo lo “stradale Alcerito”, l’arteria che conduce verso Scoglitti e la zona rivierasca.

Il giovane di 26 anni, era alla guida di un furgoncino Peugeot diretto a Scoglitti e si è scontrato frontalmente con un camion che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento dei soccorritori per estrarre il conducente dalle lamiere.

Il giovane è stato immediatamente trasportato in ambulanza all’ospedale di Vittoria, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Giovanni Milazzo lavorava in un’azienda agricola della zona. Lascia una bambina di tre anni. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro, mentre il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

