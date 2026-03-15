Tragedia sulla Ragusa-Chiaramonte: muore Carmelo Nicita. Scontro frontale anche tra Comiso e Santa Croce, altri incidenti a Sampieri e Modica

È stato un fine settimana particolarmente grave sulle strade della provincia di Ragusa, segnato da una serie di incidenti che hanno provocato un morto e diversi feriti. Quattro sinistri hanno interessato diverse arterie del territorio, riportando l’attenzione sul tema della sicurezza stradale.

Tragico frontale sulla Ragusa–Chiaramonte: muore un settantenne

L’incidente più grave si è verificato nella notte tra sabato e domenica lungo la strada provinciale Ragusa–Chiaramonte Gulfi. Per cause ancora in fase di accertamento si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture.

Ad avere la peggio è stata una coppia di coniugi settantenni che viaggiava su una delle auto. Alla guida c’era Carmelo Nicita, di Ragusa, che purtroppo ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Gravemente ferita la moglie, soccorsa dai sanitari e trasferita in ospedale. Ferite anche le persone che viaggiavano sull’altra vettura coinvolta nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Altro frontale sulla Comiso–Santa Croce Camerina

Un altro incidente con dinamica simile si è verificato nella serata di sabato lungo la strada che collega Comiso a Santa Croce Camerina. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro frontale tra due autovetture.

Il bilancio è di alcuni feriti, che fortunatamente non sembrerebbero in condizioni gravi. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli investigatori intervenuti per i rilievi, insieme ai vigili del fuoco.

Violento impatto a Sampieri: un ferito in elisoccorso

Nel pomeriggio di sabato un altro grave incidente si è verificato nella zona alta di Sampieri, in contrada Scalonazzo, lungo la strada secondaria che costeggia la stazione ferroviaria nel tratto in salita verso Modica.

Due auto, una bianca e una grigia, si sono scontrate violentemente frontalmente, riportando pesanti danni alla parte anteriore. L’impatto è stato molto violento: sull’asfalto sono rimasti sparsi detriti e liquidi dei motori.

Il bilancio è di due feriti: uno di loro, a causa di gravi fratture multiple, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso a Catania, mentre l’altro è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica.

Scontro tra auto al Polo commerciale di Modica

Sempre nel fine settimana si è verificato anche un altro incidente, questa volta venerdì sera, in via della Costituzione, nella zona del Polo commerciale di Modica.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state una Toyota Aygo e una Smart Fortwo, in prossimità di uno degli accessi alle aree commerciali. Nell’impatto fronto-laterale due persone sono rimaste ferite.

Un fine settimana difficile per la viabilità iblea

Il bilancio complessivo del fine settimana è dunque pesante: un morto e diversi feriti in quattro distinti incidenti che hanno interessato alcune delle principali arterie della provincia. Nell’immagine, l’incidente sulla Comiso – Santa Croce. Ricerca fotografica di Franco Assenza (da Facebook)

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