Tragedia a Vittoria, neonata di 26 giorni muore tra le braccia della madre

Una bimba che non aveva compiuto nemmeno un mese di vita è morta questa mattina all’improvviso mentre si trovava tra le braccia della madre che la stava allattando.

La tragedia si è consumata nel centro storico di Vittoria. La donna aveva preso in braccio la piccola e probabilmente si accingeva ad allattarla. La piccola si era già attaccata al seno quando all’improvviso si è irrigidita senza dare più segni di vita. Sono stati chiamati i soccorsi ed è intervenuta l’ambulanza del 118, ma quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per la piccola non c’era più nulla da fare.

È stato richiesto l’intervento del medico legale che ha effettuato l’ispezione cadaverica. Pare che sul corpicino non ci siano segni di violenza e la morte può farsi risalire a causa naturale un rigurgito del latte o un improvviso arresto cardiaco.

Sono intervenuti gli agenti del commissariato di Vittoria che hanno aperto un fascicolo e hanno informato la Procura dei Minorenni di Catania e la procura della repubblica di Ragusa.

La bimba era figlia di una coppia che ha già altri figli.

La notizia della morte della piccola ha fatto rapidamente il giro della città, suscitando cordoglio e dolore.

