Tragedia a Etnapolis: muore il 16enne precipitato dal lucernario del parcheggio

Non ce l’ha fatta il giovane di Motta Sant’Anastasia, vittima di una drammatica caduta avvenuta nella serata di ieri nel parcheggio esterno del centro commerciale Etnapolis, a Belpasso. Il ragazzo, identificato come Simone D. A., 16 anni, sarebbe precipitato da un lucernario intorno alle 19:45, compiendo un volo di circa 15 metri.

L’impatto al suolo gli ha causato lesioni gravissime, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori del 118. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania, i medici hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita, ma purtroppo il ragazzo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Paternò, che stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Resta ancora da comprendere come e perché il giovane si trovasse su quella struttura e se ci fossero altre persone con lui al momento della caduta.

