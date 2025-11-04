Traffico in tilt: chiuso, senza adeguati avvisi, tratto autostradale Modica – Ispica dopo incidente. In serata la riapertura

di Pinella Drago – ha collaborato Cinzia Vernuccio – A segnalarne la chiusura solo del personale all’arrivo nel casello autostradale. La protesta degli automobilisti per tutto il pomeriggio non ha avuto tregua. Non sarebbe stata data alcuna indicazione sull’inagibilità del casello di ingresso nell’autostrada Siracusa-Gela legata all’incidente mortale autonomo in cui ha perso la vita un giovane di 33 anni che era alla guida di un automezzo. Le segnalazioni hanno tutte un denominatore comune. Arrivati al casello, dopo aver affrontato un traffico inverosimile, l’automobilista è stato costretto a tornare indietro e portarsi a Ispica per accedere all’ingresso autostradale.

“Sarebbe stato opportuno segnalare il disagio nei tratti stradali precedenti il casello – lamenta un automobilista – già dal Polo commerciale di Modica e dalla zona della Sorda sarebbe stato opportuno indicare che l’ingresso dal casello modicano era chiuso per l’esecuzione dei rilievi e per la messa in sicurezza dei luoghi è in cui è avvenuto l’incidente. Invece, arrivati al casello si trova solo del personale che comunica la chiusura indirizzando l’automobilista verso l’ingresso del casello di Ispica. Raccapricciante.

Viviamo in un territorio dove non c’è alcuna considerazione per i residenti, per gli automobilisti, per i fruitori di quelle poche linee viarie che ci sono in provincia di Ragusa. I ritardi nel girovagare per la parte del sud-est della provincia iblea ha rischiato di compromettere le partenze in aeroporto”.

In serata il traffico è stato riaperto. Secondo quanto spiegato dalle forze dell’ordine, si era provveduto a chiudere il tratto autostradale per effettuare i rilievi dopo l’incidente stradale.

