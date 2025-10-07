In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Tra Comiso e Ragusa, la statale è diventata una “mostra permanente” di rifiuti
07 Ott 2025 11:48
Troppa spazzatura lungo la SS 115 fra Comiso e Ragusa e per questo il Libero Consorzio chiede un intervento urgente all’Anas. Lo ha annunciato la presidente Maria Rita Schembari con una nota formale indirizzata alla società. L’intervento non è stato chiesto solo per una questione di decoro urbano ma anche per garantire la sicurezza degli automobilisti.
L’attenzione dell’Ente si è concentrata sulla presenza diffusa di rifiuti e detriti ai margini della carreggiata, probabilmente derivanti da recenti lavori di scerbatura. Una condizione che, oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza degli automobilisti, danneggia l’immagine e il decoro ambientale del territorio provinciale.
La Presidente Schembari ha quindi sollecitato un tempestivo intervento di rimozione dei rifiuti e di ripristino delle normali condizioni di pulizia e sicurezza lungo l’arteria, invitando ANAS a intervenire “in tempi rapidi” per garantire la sicurezza degli automobilisti e preservare il valore paesaggistico dell’area.
