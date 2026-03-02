Torrente Modica-Scicli messo in sicurezza: concluso il programma strategico di ripristino

Dissesto largamente “vivo” lungo il torrente Modica-Scicli, in particolare nel tratto che costeggia la via Colombo con i suoi palazzi ed i suoi servizi, non ultimi quelli scolastici. Proprio per evitare danni e disagi c’è stato un programma anti-dissesto che, in questa prima fase, è stato ultimato. “I lavori si sono conclusi con lo sgombero dei detriti ed il ripristino delle opere di sostegno lungo il torrente Modica-Scicli – spiega il sindaco Mario Marino – i lavori hanno interessato via Cristoforo Colombo, la stradella che porta al Cimitero e contrada Fiumara. Un intervento strategico per la sicurezza del territorio, che non rappresenta un’azione isolata ma un tassello di una programmazione più ampia contro il dissesto idrogeologico portata avanti dalla nostra Amministrazione. Non si tratta di interventi sporadici ma di un percorso chiaro e coerente avviato sin dal nostro insediamento. La messa in sicurezza della città e delle aree più fragili è una priorità assoluta. Stiamo lavorando con una visione complessiva, intercettando risorse e programmando interventi strutturali e definitivi. Come amministrazione un sentito ringraziamento alle maestranze dell’impresa appaltatrice per la professionalità dimostrata e ai tecnici e funzionari degli uffici comunali che hanno seguito tutte le fasi dell’iter, dalla progettazione alla realizzazione. Ogni cantiere concluso è un risultato concreto. La prevenzione non fa rumore come l’emergenza, ma è l’unica strada per tutelare davvero la comunità. Continueremo con determinazione, perché la sicurezza del territorio non è uno slogan, ma una responsabilità. Un ulteriore passo avanti, dunque, verso una città sempre più resiliente e sicura”.

