Torrente Modica-Scicli in piena: strade chiuse e massima attenzione

La pioggia costante ha fatto innalzare il livello del torrente Modica-Scicli. Il sindaco Mario Marino, l’assessore Enzo Giannone ed i tecnici comunali di protezione civile stanno monitorando il livello

dell’asse torrentizio con particolare attenzione al tratto che ricade nel centro abitato della città, dal quartiere di via Valverde fino ad oltre la stazione ferroviaria con un occhio rivolto al ponte di via

Ospedale. Massima l’allerta in questo tratto cittadino soprattutto in queste ore che preannunciano un aumento delle precipitazioni. Lo stato del torrente Modica-Scicli è monitorato oltre che per un eventuale

straripamento su strada anche e soprattutto per salvaguardare lo stato delle sorgenti di acqua naturale di Salto di Lepre e di Galluzzo. In questi due siti al momento sono presenti i tecnici di IbleaAcque che

stanno cercando di mettere in sicurezza i luoghi ed evitare un eventuale “condizionamento” delle acque delle sorgenti che alimentano, inviando l’acqua ai serbatoi di San Matteo e del Rosario, buona parte del centro abitato. Chiusa, intanto, la strada di collegamento fra le vie Colombo e Valverde e la via Ospedale. Il livello delle acque del torrente Modica-Scicli ha già superato l’altezza della passerella pedonale ed un

suo attraversamento è impossibile. Dal Comune viene chiesta massima attenzione a pedoni ed automobilisti per evitare di mettere a rischio l’incolumità pubblica.

© Riproduzione riservata