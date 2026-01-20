Un passo decisivo per il rafforzamento della sanità territoriale e della rete senologica in provincia di Ragusa. L’ASP di Ragusa e l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania hanno sottoscritto una convenzione per l’erogazione di consulenze e prestazioni specialistiche di Senologia – Breast Unit, garantendo alle pazienti del territorio ibleo l’accesso a competenze di altissimo […]
Torrente Modica-Scicli in piena: strade chiuse e massima attenzione
20 Gen 2026 13:07
La pioggia costante ha fatto innalzare il livello del torrente Modica-Scicli. Il sindaco Mario Marino, l’assessore Enzo Giannone ed i tecnici comunali di protezione civile stanno monitorando il livello
dell’asse torrentizio con particolare attenzione al tratto che ricade nel centro abitato della città, dal quartiere di via Valverde fino ad oltre la stazione ferroviaria con un occhio rivolto al ponte di via
Ospedale. Massima l’allerta in questo tratto cittadino soprattutto in queste ore che preannunciano un aumento delle precipitazioni. Lo stato del torrente Modica-Scicli è monitorato oltre che per un eventuale
straripamento su strada anche e soprattutto per salvaguardare lo stato delle sorgenti di acqua naturale di Salto di Lepre e di Galluzzo. In questi due siti al momento sono presenti i tecnici di IbleaAcque che
stanno cercando di mettere in sicurezza i luoghi ed evitare un eventuale “condizionamento” delle acque delle sorgenti che alimentano, inviando l’acqua ai serbatoi di San Matteo e del Rosario, buona parte del centro abitato. Chiusa, intanto, la strada di collegamento fra le vie Colombo e Valverde e la via Ospedale. Il livello delle acque del torrente Modica-Scicli ha già superato l’altezza della passerella pedonale ed un
suo attraversamento è impossibile. Dal Comune viene chiesta massima attenzione a pedoni ed automobilisti per evitare di mettere a rischio l’incolumità pubblica.
