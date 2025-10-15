Tornano ad aumentare i morti per incidenti stradali nel ragusano

Nel 2024, sulle strade italiane si sono registrati più incidenti rispetto a un anno prima, con un aumento dei feriti ma un lieve calo del numero dei morti. Non a Ragusa, tuttavia, tra le 44 province su 107 che hanno evidenziato il fenomeno opposto. Lo scorso anno, sono state 19 le persone che hanno perso la vita sulle arterie del territorio ibleo. Erano state 16 nel 2023 e 15 nel 2022. I dati emergono dal rapporto Aci-Istat aggiornato martedì.

I numeri

Con pochi chilometri di autostrada, molte statali e comunali in pessime condizioni, nel sud-est siciliano la sicurezza è al di sotto degli standard minimi, complice il mancato rispetto delle norme del codice della strada.

Anche il numero degli incidenti e dei feriti è in aumento: 647 eventi nel 2022, con 15 decessi e 970 feriti: 674 nel 2023, con 16 morti e 1020 feriti; 747 nel 2024, con 19 morti (2 viaggiavano su monopattino) e 1.145 feriti.

L’anno orribile

E’ stato il 2021: sulle nostre arterie si contarono 29 vittime; l’anno prima furono 17, nonostante, a causa della pandemia, il traffico fosse sceso notevolmente.

