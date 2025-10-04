In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Torna potabile l’acqua a Scicli e Jungi. Lunedì 6 ottobre la revoca dell’ordinanza di divieto
04 Ott 2025 19:32
I valori di potabilità dell’acqua a Scicli e al quartiere Jungi sono tornati nella norma di legge e lunedì 6 ottobre il sindaco firmerà l’ordinanza di revoca del divieto di uso a fini potabili.
Come annunciato, ha funzionato il nuovo sistema di clorazione in diversi siti del territorio cittadino. Intanto, il Comune ha chiesto a Iblea Acque e all’Asp per martedì prossimo l’avvio di un tavolo tecnico per studiare misure di prevenzione dell’inquinamento e di nuovo approvvigionamento idrico.
