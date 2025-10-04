Torna potabile l’acqua a Scicli e Jungi. Lunedì 6 ottobre la revoca dell’ordinanza di divieto

I valori di potabilità dell’acqua a Scicli e al quartiere Jungi sono tornati nella norma di legge e lunedì 6 ottobre il sindaco firmerà l’ordinanza di revoca del divieto di uso a fini potabili.

Come annunciato, ha funzionato il nuovo sistema di clorazione in diversi siti del territorio cittadino. Intanto, il Comune ha chiesto a Iblea Acque e all’Asp per martedì prossimo l’avvio di un tavolo tecnico per studiare misure di prevenzione dell’inquinamento e di nuovo approvvigionamento idrico.

© Riproduzione riservata