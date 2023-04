Topi morti nella cucina di un ospedale di Noto. L’operazione dei Nas di Ragusa

“Gravi carenze igienico-sanitarie riconducibili alla presenza di ratti morti e dei loro escrementi”. È quanto emerso da alcuni controlli dei carabinieri del Nas di Ragusa nei locali della cucina dell’ospedale Trigona di Noto, in provincia di Siracusa, adibiti allo smistamento dei pasti per i degenti.



I locali sono stati chiusi. I controlli rientrano nell’ambito di una operazione di carattere nazionale che riguarda le mense delle strutture ospedaliere. I carabinieri hanno rilevato anche “sporco diffuso, cumuli di materiale di risulta, scarti derivanti dai lavori di ristrutturazione di altri locali e materiale in disuso”.

L’OPERAZIONE IN SICILIA

L’operazione è stata condotta un po’ in tutta la Sicilia, in particolare in quella occidentale. I carabinieri del Nas di Palermo hanno accertato 13 irregolarità in strutture della ristorazione per le mense scolastiche e strutture ospedaliere e sanitarie tra il capoluogo siciliano e le province di Agrigento e Trapani. Sono state segnalate 11 persone e contestate 13 violazioni per un totale di 6 mila euro. Complessivamente nella Sicilia occidentale sono state controllate 37 aziende.