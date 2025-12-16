Tombola e Monopoly, la Sicilia regina del gioco natalizio

Durante le festività natalizie, quando le famiglie si ritrovano attorno a un tavolo imbandito, in Sicilia il gioco non è solo tradizione ma anche una vera e propria ossessione digitale. A certificarlo è l’Indice del Gioco di Natale (IGN) elaborato da Casinos.com, che incorona l’Isola come la regione più coinvolta d’Italia nelle ricerche online legate ai giochi tipici delle feste.

Analizzando cinque anni di ricerche su Google relative a tombola, mercante in fiera, sette e mezzo e Monopoly, l’indice assegna alla Sicilia un punteggio di 80,25 su 100, il più alto a livello nazionale. Seguono Campania e Puglia, a conferma di una forte connotazione meridionale del fenomeno.

I numeri raccontano una passione radicata e trasversale: in Sicilia tombola e Monopoly raggiungono il valore massimo nazionale (100/100), seguite da sette e mezzo (73/100) e mercante in fiera (48/100). Un interesse che non esplode in un solo giorno, ma accompagna l’intero periodo che va da Natale a Capodanno, rinnovandosi puntualmente ogni anno.

«In Sicilia a Natale il gioco è parte integrante del rituale familiare – spiega Daniele Alfieri, analista di Casinos.com –. I picchi di ricerca su tombola e Monopoly raccontano partite che durano ore e coinvolgono più generazioni. Il dato più significativo, però, è geografico: la Top 5 dell’indice è interamente meridionale, segno che in queste aree il gioco resta una componente centrale della socialità natalizia».

Il confronto con il Centro-Nord evidenzia differenze interessanti. L’Emilia-Romagna, ad esempio, registra il massimo punteggio nazionale nel mercante in fiera (100/100), ma scivola al sesto posto nella classifica complessiva a causa di un minore interesse per gli altri giochi. In fondo alla graduatoria si collocano invece diverse regioni del Nord-Est e dell’arco alpino, con il Trentino-Alto Adige ultimo con 22,25 punti.

