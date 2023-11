“Ti Rissi No”! A Ragusa un grido collettivo contro la violenza di genere

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la provincia di Ragusa è stata il palcoscenico della manifestazione corale “Ti Rissi No”. L’evento, a causa del maltempo, si è svolto interamente al Palazama. La Rete che ha promosso questa manifestazione ha preso forma dalla consapevolezza che è necessario unire le forze per guidare questa “rivoluzione”, destinata a plasmare una società più equa e sicura per le donne.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di una vasta gamma di realtà, dalla società civile alle istituzioni, unite nel proclamare che il tempo della tolleranza è finito. Il grido si è trasformato in un coro di voci determinate, chiedendo un cambiamento culturale radicale per sradicare la violenza patriarcale che ancora permea molte sfere della società.

La manifestazione ha acquisito un significato ancora più profondo in seguito al recente tragico femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha scosso la comunità e ha catalizzato l’attenzione sulla necessità di affrontare la cultura di base che perpetua la violenza contro le donne.

Un’esplosione di colori, voci e striscioni, durante l’iniziativa, unendo la comunità nella lotta contro la normalizzazione della violenza di genere.

La partecipazione è stata eccezionale, con un numero significativo di organizzazioni e associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Tra i partecipanti, spicca la presenza di enti come il Comune di Ragusa, il Comune di Vittoria, Arcigay Ragusa, CGIL Ragusa, e molte altre realtà che hanno unito le forze per sostenere la “rivoluzione culturale” contro la violenza di genere.

La riflessione della CGIL di Ragusa, espressa dal segretario generale Peppe Scifo, ha ulteriormente arricchito la giornata, sottolineando la necessità di andare oltre gli slogan e affrontare la violenza di genere come parte di un problema sistemico, rafforzando al contempo il Reddito di Libertà come una misura cruciale di supporto per le donne.

La manifestazione “Ti Rissi No” ha rappresentato un importante passo avanti nella consapevolezza e nell’azione contro la violenza di genere, unendo la comunità in un grido comune per un futuro più equo e sicuro per tutte le donne. La lotta continua, ma oggi Ragusa ha dimostrato la sua determinazione a essere parte del cambiamento.

Ecco la composizione della rete: Comune di Ragusa, Comune di Vittoria, Arcigay Ragusa, CGIL Ragusa, Consulta Femminile di Ragusa, Adesso Basta Ragusa, Associazione Ipso Facto – Modica, cooperativa Agire – Scicli, Gruppo Anarchico Ragusa, La Casa delle Donne Ragusa, Consulta Giovanile Comunale di Ragusa, Collettivo OCRA, Kina Collettiva Circolo Lebowski Ragusa, Federazione del Sociale Usb Ragusa, ANPI COMITATO PROVINCIALE RAGUSA, ANPI Vittoria, AMR ControVento, MH – Casa delle Culture, Arci Monterosso Almo, Amnesty International gruppo 228 Ragusa , The Globe Circolo Arci Ragusa, Centro Donna Vittoria, Movimento Federalista Europeo – Sezione di Ragusa, Royal Wolf Rangers, Forum Terzo Settore, CUB provincia di Ragusa, Ragusa Pride, Casa delle Donne – Scicli, Cngei Ragusa, G.A.S. MAZZARELLI, Ass. Artisti Associati Matt’Officina, Associazione Immagina, L’8 non solo a Marzo, L’Argent APS ETS – Tessere cultura, Coop. Proxima, Associazione Clessidra, Passalacqua Virtus Eirene Ragusa, Libreria Zazie – Modica, Bruna Fornaro – Artista, Anna Bufardeci – Artista, Sinistra Italiana prov. Ragusa, Italia VIVA Ragusa, Movimento 5 Stelle Provincia di Ragusa, Movimento 5 Stelle Ragusa, Scicli Bene In Comune, Partito Democratico Scicli, Partito Democratico Modica, Partito Democratico Ragusa