The Garden Show dei comici Giosè e Nando Chessari è il miglior Format Televisivo Regionale del 2018 - Ragusa Oggi

The Garden Show dei comici Giosè e Nando Chessari è il miglior Format Televisivo Regionale del 2018

Nell’industria televisiva la competizione è feroce, perché i programmi nascono e spariscono rapidamente. Saper scrivere e proporre idee e copioni originali è l’unica strada che potrà permettere di far conoscere al mondo tutta la creatività, e questo è il caso del nuovo Format The Garden Show. Un Comedy Show condotto dai comici Giosè e Nando. Grandi ospiti e comicità dal vivo. Il tutto in un “giardino” dentro il Teatro Ideal di Ragusa.

Il programma nasce dall’idea di fondere un comunissimo talk show con la struttura di un comic club.

L’originalità già si intravede nella locazione in un “giardino” dove a parte le aiuole, fiori, alberelli (e telecamere), c’è la presenza di un pubblico entusiasta dalla comicità e la freschezza dei temi trattati dal duo comico.

Una band musicale intrattiene il pubblico suonando canzoni di successo e inediti con coreografie dinamiche, e comici che si esibiscono dal vivo.

Durante la trasmissione ci sono Ospiti d’eccezione: le eccellenze del territorio ragusano che si sono distinte in vari campi (da quello sportivo a quello artistico, politico,gastronomico,etc…).

L’Accademia delle Prefi conclude anche quest’anno la manifestazione culturale consegnando dei Premi per l’eccellenza nei campi delle Arti. Dopo aver premiato la Pittrice Giada Cascone e lo scrittore emergente Stefano Fappiano, è stato consegnato l’attestato di benemerenza dell’accademia al Programma The Garden Show come miglior Format Televisivo regionale su canale 74. Il Presidente Salvatore Battaglia ha voluto sottolineare l’ottimizzazione del Format da parte dei due conduttori Nando e Giosè.