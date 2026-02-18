Home / Cronaca

Tessera sanitaria, allarme phishing: la Polizia Postale mette in guardia i cittadini

18 Feb 2026 16:55

Una nuova campagna di phishing che sfrutta la paura di irregolarità legate alla tessera sanitaria sta circolando in queste settimane attraverso e-mail ingannevoli. L’allerta arriva dalla Polizia Postale, che ha segnalato il fenomeno sulla pagina Facebook Commissariato di PS Online – Italia, invitando i cittadini alla massima attenzione.

I messaggi fraudolenti, apparentemente inviati da enti pubblici, chiedono di effettuare verifiche, aggiornamenti o controlli relativi alla tessera sanitaria. Il destinatario viene invitato a cliccare su un collegamento che rimanda a una pagina web contraffatta, costruita per sembrare un sito istituzionale. Qui vengono richiesti dati personali, informazioni bancarie o credenziali di accesso che, una volta inserite, finiscono direttamente nelle mani dei truffatori.

Si tratta di una tecnica sempre più diffusa nel panorama delle frodi informatiche, capace di colpire anche utenti esperti grazie alla somiglianza grafica delle pagine false con i portali ufficiali. Proprio per questo la Polizia Postale raccomanda di verificare sempre le comunicazioni ricevute e di consultare esclusivamente i siti istituzionali prima di fornire qualsiasi informazione sensibile.

