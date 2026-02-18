L’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica conferma anche nel 2025 livelli di attività elevati e un rafforzamento degli indicatori di qualità e sicurezza clinica. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, il reparto ha eseguito 2.682 interventi su 2.657 pazienti, confermando la piena operatività della struttura e […]
Tessera sanitaria, allarme phishing: la Polizia Postale mette in guardia i cittadini
18 Feb 2026 16:55
Una nuova campagna di phishing che sfrutta la paura di irregolarità legate alla tessera sanitaria sta circolando in queste settimane attraverso e-mail ingannevoli. L’allerta arriva dalla Polizia Postale, che ha segnalato il fenomeno sulla pagina Facebook Commissariato di PS Online – Italia, invitando i cittadini alla massima attenzione.
I messaggi fraudolenti, apparentemente inviati da enti pubblici, chiedono di effettuare verifiche, aggiornamenti o controlli relativi alla tessera sanitaria. Il destinatario viene invitato a cliccare su un collegamento che rimanda a una pagina web contraffatta, costruita per sembrare un sito istituzionale. Qui vengono richiesti dati personali, informazioni bancarie o credenziali di accesso che, una volta inserite, finiscono direttamente nelle mani dei truffatori.
Si tratta di una tecnica sempre più diffusa nel panorama delle frodi informatiche, capace di colpire anche utenti esperti grazie alla somiglianza grafica delle pagine false con i portali ufficiali. Proprio per questo la Polizia Postale raccomanda di verificare sempre le comunicazioni ricevute e di consultare esclusivamente i siti istituzionali prima di fornire qualsiasi informazione sensibile.
