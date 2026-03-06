Terrore in casa: anziano immobilizzato con una cintura e rapinato, fermato un 37enne

Momenti di paura a Pozzallo, dove un anziano è stato vittima di una violenta rapina all’interno della propria abitazione. I Carabinieri della Stazione locale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo di 37 anni di origine rumena, residente in città, gravemente indiziato di essere l’autore dell’aggressione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto rapinatore si sarebbe presentato alla porta dell’anziano con una scusa. Una volta entrato nell’abitazione avrebbe approfittato di un momento di distrazione della vittima per immobilizzarla, arrivando a legarle una cintura al collo per bloccarla.

Minacciato con un coltello e costretto a consegnare il denaro

Durante l’azione l’uomo sarebbe riuscito anche a impossessarsi di un coltello da cucina con il quale avrebbe minacciato l’anziano, costringendolo a consegnare il denaro che aveva con sé. Il bottino della rapina sarebbe stato di circa cento euro in contanti.

Non solo. Il rapinatore avrebbe inoltre strappato con violenza la fede nuziale e l’orologio della vittima, provocandogli anche una ferita alla mano nel corso della colluttazione.

La chiamata al 112 e l’intervento dei Carabinieri

Subito dopo l’accaduto l’anziano è riuscito a lanciare l’allarme contattando il 112, consentendo ai militari della Stazione di Pozzallo e all’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Modica di intervenire rapidamente.

Nel frattempo il personale sanitario ha provveduto al trasferimento della vittima presso l’ospedale cittadino per ricevere le cure necessarie.

Individuato e bloccato all’alba

Le ricerche del presunto aggressore sono proseguite per tutta la notte. Il trentasettenne è stato individuato e bloccato dai militari della Stazione di Pozzallo alle prime luci dell’alba della mattina successiva.

Alla luce degli elementi raccolti durante le indagini, l’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e trasferito nel carcere di Ragusa su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Le accuse

Il fermato dovrà ora rispondere dei reati di rapina aggravata e lesioni personali.

