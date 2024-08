Terribile incidente sulla Palermo-Messina: muoiono marito e moglie, salve le due bambine

Un tragico incidente stradale si è verificato sull’autostrada A20, in direzione Palermo, nei pressi di Brolo, causando la morte di due persone. Le vittime sono Salvatore Caleca, di quasi 43 anni, e sua moglie Michela Bucci, di 40 anni. La coppia viaggiava a bordo di una Nissan Qashqai insieme alle loro due figlie, di uno e cinque anni. Fortunatamente, le bambine hanno riportato solo ferite lievi e sono state portate in ospedale per i controlli necessari.

Una tragedia

La famiglia, residente a Roma, stava tornando a Torrenova, il paese d’origine di Salvatore, come facevano ogni anno per le ferie d’agosto. Michela Bucci era originaria della Puglia. Questo incidente ha spezzato tragicamente le loro vite, lasciando un vuoto incolmabile per i loro cari.

Foto: Gazzetta del sud

© Riproduzione riservata