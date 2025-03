Terremoto nei Campi Flegrei: oltre 900 segnalazioni dagli utenti

Nella notte del 13 marzo 2025, un terremoto ha colpito l’area dei Campi Flegrei, suscitando preoccupazione tra la popolazione locale. La scossa è stata avvertita distintamente e segnalata da centinaia di persone tramite l’app Rilevatore Terremoto, che ha registrato ben 942 segnalazioni. L’evento sismico si inserisce in un contesto di crescente attività nella zona, caratterizzata da un’intensificazione del fenomeno del bradisismo. Negli ultimi mesi, l’area ha registrato diverse scosse di magnitudo significativa, con epicentri localizzati tra Pozzuoli e il cratere della Solfatara. L’incremento della sismicità ha avuto ripercussioni anche sulla vita quotidiana e sul settore turistico, spingendo commercianti e ristoratori a trovare soluzioni per rassicurare residenti e visitatori. Nel frattempo, le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione, fornendo aggiornamenti e adottando misure preventive per garantire la sicurezza della popolazione.



