Terremoto di magnitudo 2.4 a Santa Croce Camerina: scossa nella notte avvertita in provincia di Ragusa

Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte tra sabato e domenica, 31 agosto 2025, nella zona a sud-est di Santa Croce Camerina. Questo recente terremoto a Ragusa e Santa Croce Camerina è stato un evento sismico, di magnitudo ML 2.4, ed è avvenuto alle ore 03:09 italiane (01:09 UTC) con epicentro a circa 6 km a sud-est della cittadina.

Secondo quanto rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il sisma si è verificato a una profondità di 28 km, con coordinate geografiche 36.8027, 14.5818.

La scossa, seppur lieve, è stata avvertita in alcune zone del ragusano. Non si registrano al momento danni a persone o cose, ma diversi cittadini hanno segnalato un leggero tremore, soprattutto ai piani alti delle abitazioni.

La provincia di Ragusa, pur non essendo tra le più sismicamente attive della Sicilia, è comunque interessata da fenomeni tellurici di lieve entità, spesso legati alle dinamiche tettoniche della zona iblea.

