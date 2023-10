Terremoto a Modica poco prima di mezzogiorno

La magnitudo 2.9, assegnata a questo terremoto, rientra nella categoria dei "molto leggeri". La scala di magnitudo sismica utilizzata per classificare i terremoti va da 1 a 10, con 10 che rappresenta un terremoto estremamente potente. Quindi, un terremoto di magnitudo 2.9 è piuttosto modesto e generalmente non è avvertito dalla maggior parte delle persone.

Va notato che, nonostante la sua classificazione come "molto leggero", questo terremoto è stato comunque registrato dai sismografi. Questi strumenti sono sensibili e possono rilevare anche le scosse sismiche più deboli, il che è fondamentale per monitorare l'attività sismica in una determinata area.