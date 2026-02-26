Terminal bus di Ragusa ancora senza parcheggi, pendolari ancora in difficoltà

Il nuovo terminal bus di Ragusa continua a mostrare problemi di gestione dei parcheggi nelle ore di punta. Secondo le segnalazioni dei pendolari, alle 5.45 del mattino molti utenti non trovano posto vicino al terminal e sono costretti a lasciare l’auto lontano, esponendosi a disagi e alle intemperie. Al contempo, alcune aree adiacenti rimangono inutilizzate, indicando una possibile ottimizzazione degli spazi disponibili. A sollevare la questione è il PD di Ragusa che, a distanza di due mesi dalla mozione d’indirizzo presentata, non ha ottenuto risposte.

Il disagio riguarda studenti, lavoratori e utenti del trasporto extraurbano, che quotidianamente affrontano lunghe camminate sotto la pioggia o in condizioni di scarsa sicurezza per raggiungere il terminal.

Possibili soluzioni per decongestionare il terminal

Alcune ipotesi operative già discusse includono: il ripristino di una fermata al vecchio terminal, dove sono disponibili ampi parcheggi; l’utilizzo di aree limitrofe, come quelle vicino al PalaZama, per la sosta dei pendolari nelle prime ore del mattino; e l’adozione di soluzioni temporanee, anche sperimentali, per evitare il sovraffollamento nelle fasce orarie più critiche.

