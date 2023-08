Tentato furto in un’azienda di produzione di strutture in ferro per serre a Vittoria

Tentato furto in un’azienda di produzione di strutture in ferro per serre di Vittoria. L’episodio si è verificato la notte di Ferragosto. Sono state le guardie giurate di un noto istituto di vigilanza a sventare il furto. Una volta scattato l’allarme, le guardie giurate hanno notato un camion all’interno della proprietà sul cui cassone erano già stati caricati svariati prodotti di ferro per la costruzione di serre agricole ma purtroppo, dei ladri, nessuna traccia.

AL VAGLIO LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Avvisata la polizia e il titolare dell’azienda, è stato constatato che il camion risultava essere stato rubato di recente da un’altra azienda. Indagini ancora in corso: sono al vaglio delle forze dell’ordine le immagini di videosorveglianza.