Tentato furto in una pizzeria di Vittoria: i malviventi sono riusciti a scappare

Tentato furto in una pizzeria del centro storico di Vittoria. I malviventi hanno manomesso l’infisso ma non sono riusciti a rubare nulla in quanto scoperti dalle guardie di un istituto di sicurezza privata.

I ladri sono riusciti a scappare. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di Polizia. Il proprietario del locale, intervenuto anche lui sul posto, ha confermato che i malviventi non sono riusciti a rubare niente.

LADRI PER POCHI SPICCIOLI, E’ ALLARME SOCIALE

Si tratta dell’ennesimo fenomeno di recrudescenza criminale che in questo periodo ha investito molte città della provincia, soprattutto Modica, dove si sono registrati episodi simili. Spesso, infatti, si tratta di ladruncoli che tentano di entrare negli esercizi commerciali per rubare pochi spiccioli. Tuttavia, questi episodi denotano una situazione grave, sicuramente di grande allarme sociale, a cui ancora non si è riusciti a dare un freno.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.