Tentata estorsione ai danni di un imprenditore ragusano: arrestato

Tentata estorsione ai danni di un imprenditore ragusano. Per questo motivo, il Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa ha convalidato l’arresto eseguito dalla Squadra Mobile di Ragusa il 12 agosto nei confronti di G.G., 33 anni, con precedenti specifici. L’uomo è stato colto in flagranza di reato.

COLTO SUL FATTO

L’arresto è avvenuto in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, che si è rivolta alla Polizia di Stato dopo aver ricevuto una richiesta di denaro in cambio di “protezione”. La somma richiesta era di 300 euro a settimana. La Squadra Mobile, in stretto coordinamento con la Procura, ha condotto servizi di appostamento e pedinamento che hanno permesso di cogliere l’estorsore sul fatto. L’uomo è stato fermato in strada poco dopo aver ricevuto il denaro e stava cercando di fuggire a bordo di un’auto guidata da un suo conoscente. Gli inquirenti stanno ancora esaminando la posizione del conducente dell’auto, poiché potrebbe aver avuto un ruolo di complice nell’estorsione. L’arrestato è stato condotto nel Carcere di Ragusa a disposizione delle autorità giudiziarie.