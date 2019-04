Tempo instabile per il prossimo weekend in Sicilia - Ragusa Oggi

Tempo instabile per il prossimo weekend in Sicilia

Sulla nostra regione la primavera continua a mostrare il suo volto più dinamico, a causa di una particolare configurazione barica venutasi a creare nelle ultime settimane determinando tempo instabile per il prossimo weekend.

Venerdì 12 aprile: Si rinnovano le condizioni di instabilità della nostra isola con temporali sempre più probabili che investiranno la nostra isola in particolar modo nelle ore pomeridiane; ma scendiamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci riserverà la giornata di domani venerdì 12 aprile.

Al mattino avremo condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul settore occidentale e centrale con piogge sparse e qualche rovescio su trapanese ovest agrigentino e ovest palermitano; schiarite sul settore ionico. Nel pomeriggio peggiora su tutto l’entroterra con rovesci e temporali sparsi che potranno risultare intensi sull’area etnea con possibili sconfinamenti su costa tirrenica e ionica, ancora piogge e rovesci sparsi sul trapanese. Più al riparo dai fenomeni risulterà il settore sud-orientale e la costa meridionale. In serata ancora maltempo sul settore occidentale, migliora altrove. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo mentre i venti soffieranno moderati o sostenuti da ovest, nord-ovest. Mari: molto mosso il Canale di Sicilia, mossi i restanti mari.

Sabato 13 aprile: al mattino cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con possibili rovesci e locali temporali fra palermitano e messinese, altrove fenomeni isolati. Nel pomeriggio peggiora su tutto l’entroterra siculo con rovesci e temporali sparsi, probabili sconfinamenti sulla costa orientale fra catanese e siracusano. Migliora in serata con nubi sparse e possibili fenomeni per lo più sul trapanese e localmente su costa tirrenica. Le temperature saranno stazionarie e di poco sotto le medie stagionali mentre i venti soffieranno moderati o sostenuti dai quadranti occidentali, da nord-ovest sul Canale di Sicilia. Mari generalmente mossi.

Domenica 14 aprile: al mattino nubi sparse e possibili fenomeni su trapanese e localmente su costa tirrenica. Durante il pomeriggio aumento della nuvolosità ovunque con rovesci e temporali sparsi sull’entroterra, specie centro-settentrionale con possibili sconfinamenti lungo la costa ionica. Migliora in serata con nubi sparse. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento mentre i venti soffieranno moderati o sostenuti dai quadranti occidentali, in temporanea rotazione a libeccio in serata. Mari generalmente mossi, localmente molto mosso il Canale di Sicilia.

Articolo di: Antonio Cucchiara e Stefano Albanese



©centrometeosicilia.it

